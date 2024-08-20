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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kemal Karadağ  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim edebiyat dünyamızın önemli dergilerinden Mavera'nın temel direklerinden değerli ilim, fikir ve düşünce adamı Nazif Gürdoğan ağabeye Allah'tan rahmet; ailesine ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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