TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.