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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Aykut Yılmaz  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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