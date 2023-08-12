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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seval Ocak  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. yılı dolayısıyla anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aslan ile geyiği bilgelikle kucağında taşıyan, kurtuluşu insan sevgisi, merhamet, esenlik davasında arayan, Anadolu'yu Hz. Peygamber (a.s.) ve Ehli Beyt sevgisiyle inşa eden Anadolu erenlerinin piri, Makalat ehli Hacı Bektaş Veli'yi 752 yıl aradan sonra halen ilk günkü sevgi ve ihtiramla yad ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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