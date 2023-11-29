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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin halkıyla dayanışma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin halkının, bugün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir vahşetin kurbanı olduğunu, özlemini çektiği günlere bir an evvel kavuşmasını dilediğini belirtti.

Ertuğrul Subaşı  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin halkıyla dayanışma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçiliğince 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen programa mesaj gönderdi.

Filistin'in haklı davasına güçlü desteği teyit ettiğini vurgulayan ve tüm Filistinliler ile dayanışma duygularını ileten Kurtulmuş şunları kaydetti:

"İsrail'in on yıllardır devam eden haksız işgal ve ilhak politikaları, Filistin halkının haklarını ve gelecek umutlarını yok saymış, Filistin halkına türlü acılar yaşatmıştır. Canlarına, hürriyetlerine, mallarına ve emniyetlerine kast eden türlü saldırılara göğüs geren Filistin halkı, bugün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir vahşetin kurbanı olmaktadır.

50 günü aşkın süredir bu vahşeti sessizce izleyen, İsrail'in hukuk ve vicdan ölçüleriyle telifi imkansız saldırılarını meşrulaştırmaya girişen, ateşkes ve insani yardım girişimlerine ise engel olan ülkeler, uzmanların artık yüksek sesle dile getirdiği bir soykırımın asli failleri arasındadır. Sorumlular sadece tarih ve maşeri vicdan önünde değil, aynı zamanda uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir."

Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'da ve Filistin'de kalıcı barış için tek yolun, 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini ifade ederek "Sözde yerleşimci, hakikatte gasıpların el attıkları mülklerden uzaklaştırılarak, asli sahipleri olan Filistin halkına iadesi, başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanların statüsünün korunması ve masuniyetinin temini de elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin halkının özgürlüğü ve Filistin topraklarının istiklali için mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Halihazırda devam eden vahşetin ve on yıllardır süregelen işgal ve ilhak politikalarının bir an önce son bularak Filistin halkının dayanılmaz acılarının en kısa sürede dinmesini ve özlemini çektikleri günlere bir an evvel kavuşmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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