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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik’te 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuşuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi'yi andı.

Duygu Yener  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir beylikten cihan devletine uzanan, asırlar sürecek yolculuğun ilk adımını atan Ertuğrul Gazi'yi, alplerini, gönül ehli ilim adamlarımızı, mutasavvıflarımızı ve aziz şühedayı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Şeyh Edebali'nin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle, kökü maziden atiye uzanan bu büyük davanın mensupları olarak devraldığımız tarihi mirası yarınlara taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'yla daha adil bir dünyayı yeniden inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.



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