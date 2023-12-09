TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın annesi için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın vefat eden annesi Güner Babacan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan'a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.