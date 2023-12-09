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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın annesi için taziye mesajı

Ali Kemal Akan  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın annesi için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın vefat eden annesi Güner Babacan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan'a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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