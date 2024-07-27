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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Başkanlığına yeniden seçilen Metsola'ya "Kıbrıs" eleştirisi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’ya gönderdiği mektubunda, AP Başkanlığına yeniden seçilmesi öncesinde Genel Kurul’da yaptığı konuşmasını eleştirdi.

Ali Kemal Akan  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Başkanlığına yeniden seçilen Metsola'ya "Kıbrıs" eleştirisi

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola’ya gönderdiği mektubunda, AP Başkanlığına yeniden seçilmesi öncesinde Genel Kurul’da yaptığı konuşmasını eleştirerek, "AB’nin üyelik dayanışması adı altında Kıbrıs meselesine tek taraflı yaklaşımı ve Ada'nın içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmesi, sorunların çözümü için yeni bir zemin oluşmasına da engel teşkil etmektedir.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, AP Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Roberta Metsola’ya mektup göndererek tebrik etti, görevinde başarılar diledi.

AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi, ortak değerler ve hedefler doğrultusunda işbirliğinin artarak devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu belirten Kurtulmuş, mektubunda şunları kaydetti:

“AB halklarının demokratik temsilini üstlenen AP'nin, yeni yasama döneminde rasyonel ve objektif bir tutumla ön yargıların aşılmasında ve karşılıklı güvenin inşa edilmesinde yapıcı bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Bu konuda kaydedeceğimiz ilerleme Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sunacaktır. Önümüzdeki dönemde, AP dahil tüm AB kurumlarının, Türkiye ile ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmesini, ilişkilerimizi çıkmaza sokan politika ve söylemlerden kaçınmasını bekliyoruz.

Bu vesileyle seçimler öncesinde Genel Kurul’da yapmış olduğunuz konuşmada, Türkiye’nin aday ülke statüsüne atıfta bulunmamanızı, ayrıca Kıbrıs meselesi bağlamındaki ifadelerinizi üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Kıbrıs meselesinin çözümü için tüm tarafların çabalarını doğru yöne sevk etmesi ve samimiyetle çözüme katkıda bulunması önem arz etmektedir. AB’nin üyelik dayanışması adı altında Kıbrıs meselesine tek taraflı yaklaşımı ve Ada’nın içinde bulunduğu gerçekleri göz ardı etmesi, sorunların çözümü için yeni bir zemin oluşmasına da engel teşkil etmektedir. Parlamentolarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirterek sizi bir kez daha tebrik eder, görevinizde başarılar dilerim."

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