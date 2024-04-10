Dolar
32.27
Euro
34.87
Altın
2,334.28
ETH/USDT
3,486.60
BTC/USDT
68,526.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Aykut Yılmaz  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

TBMM

Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin ve ülkemizin güvenliği için çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Haftası'nı tebrik ediyorum. Yurdumuzun dört bir köşesinde canı pahasına büyük bir fedakarlık ve vatan bilinciyle görev yapan tüm polislerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Tarımda yer altı sularının kullanılmasına kısıtlama getirilmesi önerisi
Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Elazığ merkezli depremin etkisi, Bingöl'de su kanalında kayma ve yarıklara neden olmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bayramın yeryüzünde barışın yeniden tesisini düşünmek için bir fırsat olmasını temenni ediyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alparslan Türkeş'i anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alparslan Türkeş'i anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'te verdiği iftara katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'te verdiği iftara katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet