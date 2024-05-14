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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni Anayasa çalışmaları) Söz de karar da Meclis’indir

Kadir Karakuş  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni Anayasa çalışmaları) Söz de karar da Meclis’indir

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Söz de karar da Meclis’indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

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