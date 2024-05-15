Dolar
32.24
Euro
34.98
Altın
2,355.46
ETH/USDT
2,959.00
BTC/USDT
64,542.00
BIST 100
10,177.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.

Aynur Ekiz  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek

TBMM

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın AK Parti TBMM Grubu yetkilileriyle bir araya gelecek.

Kurtulmuş, grubu bulunan siyasi partilere yaptığı ziyaretlerin son durağında AK Parti'nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a İsrail’in Refah’a saldırmasının kabul edilemez olduğunu söyledi
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında 4 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı
Başakşehir'de metro çıkışında el yapımı patlayıcı madde bulundu
Uşak Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın AK Parti Grubu'nu ziyaret edecek

AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkla araya mesafe koymanın siyaset geleneğimizde yeri yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkla araya mesafe koymanın siyaset geleneğimizde yeri yoktur
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak

Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet