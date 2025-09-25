Dolar
41.48
Euro
48.66
Altın
3,742.45
ETH/USDT
4,001.30
BTC/USDT
111,507.00
BIST 100
11,344.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da Doğu-Güneydoğu STK başkanları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 13. yılında sanatçı Neşet Ertaş'ı andı

Ahmet Buğra Olaç  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 13. yılında sanatçı Neşet Ertaş'ı andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın yaratılış hikmetindeki sırrı 'goğnüyle' türkülerine işleyen büyük ozan Neşet Ertaş, sazı ve sözüyle Türk halkının birlik ve beraberliğini güçlendiren bir gönül eriydi. Ozanlık geleneğinde sönmeyecek bir ateş yakan 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı, vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "karekod uygulaması" kapsamında denetim yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmalarına hız vermeye karar verdik
İstanbul Valiliğinden fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 13. yılında sanatçı Neşet Ertaş'ı andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 13. yılında sanatçı Neşet Ertaş'ı andı

"Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı

Sanatçı Neşet Ertaş vefatının 13. yılında TRT'de anılacak

Neşet Ertaş'ın kardeşi, ağabeyiyle geçirdiği günleri özlüyor

Neşet Ertaş'ın kardeşi, ağabeyiyle geçirdiği günleri özlüyor
Bozkırın Tezenesi: Neşet Ertaş

Bozkırın Tezenesi: Neşet Ertaş
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sivil toplum kuruluşlarından "Gazze" mektubu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sivil toplum kuruluşlarından "Gazze" mektubu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet