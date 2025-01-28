TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'i kabul etti.
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Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil’i kabul etti. pic.twitter.com/NApqDKaNqk— TBMM (@TBMMresmi) January 28, 2025