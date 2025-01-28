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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'i kabul etti.

Seval Ocak  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i kabul etti

TBMM

Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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