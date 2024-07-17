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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i kabul etti

Aykut Yılmaz  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında kabul ettiği Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

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