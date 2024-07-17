TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i kabul etti.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında kabul ettiği Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.