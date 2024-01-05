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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİHEK Başkanı Kılıç'ı kabul etti

Ali Kemal Akan  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİHEK Başkanı Kılıç'ı kabul etti

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