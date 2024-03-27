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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM’nin üzerine düşenleri yerine getirerek anayasa yapım sürecini yönetmesi gerekiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Anayasa yapma gücü, sadece ve sadece milli iradenin sembolü olan TBMM’dedir. TBMM’nin üzerine düşenleri yerine getirerek anayasa yapım sürecini yönetmesi gerekiyor." dedi.

Ali Kemal Akan  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM’nin üzerine düşenleri yerine getirerek anayasa yapım sürecini yönetmesi gerekiyor

İstanbul

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