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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin paylaşım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı." mesajını paylaştı.

Ali Kemal Akan  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin paylaşım

TBMM

Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı." ifadesini kullandı.

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