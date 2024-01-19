TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin paylaşım
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğuna ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı." mesajını paylaştı.
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Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı." ifadesini kullandı.
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Türkiye Yüzyılı'na, Türkiye'nin yüzyılına yolun açık olsun Alper Gezeravcı 👨🚀 🚀 #GururDuyTürkiye #UzayaÇıkıyoruz 🇹🇷— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 18, 2024