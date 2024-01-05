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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit Fethi Sekin ile Musa Can'ı şehadetlerinin 7'nci yılında andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de 7 yıl önce terör saldırısını önlerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye personeli Musa Can'ı andı.

Gazi Nogay  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit Fethi Sekin ile Musa Can'ı şehadetlerinin 7'nci yılında andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İzmir Adliyesine düzenlenen hain terör saldırısını, masum insanlarımızı korumak için canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i ve aynı saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can'ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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