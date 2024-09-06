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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Yener'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Yener'i kabul etti

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