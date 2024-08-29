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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

Aykut Yılmaz  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis'teki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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