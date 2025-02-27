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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna arasında barışın temini için her türlü desteği vermeye hazırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye, arabuluculuk dahil, müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız." dedi.

Gazi Nogay  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna arasında barışın temini için her türlü desteği vermeye hazırız

TBMM

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