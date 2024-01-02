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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Şahin'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Şahin'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, RTÜK Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, son dönemde kamuoyunda rahatsızlık uyandıran, milli ve manevi değerlere aykırı içeriklerle gündeme gelen dizilerle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında RTÜK Başkanı Şahin'den bilgi aldı.

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