TBMM Başkanı Kurtulmuş: Parlamentoları, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna davet ediyorum
Cenevre
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre’de “6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Oturumu”nda konuştu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti:
"Parlamentoları sesimizi güçlü, etkili duyurmak için iki devletli çözümü benimsemek koşuluyla Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna davet ediyorum. Hepimizin, (Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür."
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