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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Parlamentoları, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna davet ediyorum

Muhammet İkbal Arslan  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Parlamentoları, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna davet ediyorum

Cenevre

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre’de “6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Oturumu”nda konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Parlamentoları sesimizi güçlü, etkili duyurmak için iki devletli çözümü benimsemek koşuluyla Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubuna davet ediyorum. Hepimizin, (Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür."

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