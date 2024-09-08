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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Ahmet Alp Özden  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya kazanarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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