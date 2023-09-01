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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Aykut Yılmaz  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin tarihinde müstesna bir yeri olan dost ülke Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, kardeş Özbek halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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