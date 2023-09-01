TBMM Başkanı Kurtulmuş Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin tarihinde müstesna bir yeri olan dost ülke Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, kardeş Özbek halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Aziz milletimizin tarihinde müstesna bir yeri olan dost ülke Özbekistan’ın Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyor, kardeş Özbek halkına esenlik, huzur ve sağlık diliyorum. 🇹🇷🇺🇿 pic.twitter.com/K90hQmaBFU— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 1, 2023