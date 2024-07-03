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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'i kabul etti.

Fırat Taşdemir  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder'i kabul etti

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında kabul ettiği Norveç'in Ankara Büyükelçisi Gaarder ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

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