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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moritanyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Aynur Ekiz  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moritanyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moritanya İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Bamba Ould Meguett ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) programı kapsamında Meguett ile bir araya geldiklerini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Moritanya'nın Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile dönem başkanlığını devralması nedeniyle tebriklerimizi ilettik." ifadelerine yer verdi.

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