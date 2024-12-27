Dolar
35.23
Euro
36.74
Altın
2,626.86
ETH/USDT
3,406.80
BTC/USDT
96,583.00
BIST 100
10,025.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda konuşuyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Elmadağ'da, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan İbrahim Özdemir'in adının verildiği Sevgi Butiği’nin açılışında konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yılında andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un eylemleriyle bağımsızlık mücadelesine yön verdiğini, eserleriyle milli ruhu ve iman gücünü ölümsüzleştirdiğini belirtti.

Meriç Ürer  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yılında andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ersoy'un vefatının 88'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı şairi, büyük dava ve fikir insanı Mehmet Akif Ersoy'u, vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Kurtulmuş, "Akif, milletimizin bağımsızlık mücadelesine eylemleriyle yön vermiş, eserleriyle milli ruhu ve iman gücünü ölümsüzleştirmiştir. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duası, istiklal ve hürriyetimize sahip çıkma azmimizin veciz bir ifadesidir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İklim değişikliği 2024'te 41 gün daha fazla "tehlikeli sıcak" gün yaşanmasına yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İslahiye'de sahipsiz köpeğin çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yılında andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yılında andı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'e "başsağlığı" telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'e "başsağlığı" telefonu
TRT, vefatının 88. yılına özel içeriklerle Mehmet Akif Ersoy'u yad edecek

TRT, vefatının 88. yılına özel içeriklerle Mehmet Akif Ersoy'u yad edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya "başsağlığı" telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya "başsağlığı" telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet