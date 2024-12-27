TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88. yılında andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un eylemleriyle bağımsızlık mücadelesine yön verdiğini, eserleriyle milli ruhu ve iman gücünü ölümsüzleştirdiğini belirtti.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ersoy'un vefatının 88'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
İstiklal Marşı şairi, büyük dava ve fikir insanı Mehmet Akif Ersoy'u, vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Kurtulmuş, "Akif, milletimizin bağımsızlık mücadelesine eylemleriyle yön vermiş, eserleriyle milli ruhu ve iman gücünü ölümsüzleştirmiştir. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duası, istiklal ve hürriyetimize sahip çıkma azmimizin veciz bir ifadesidir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.