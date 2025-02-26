TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te öğrencilerle bir araya geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.
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Kurtulmuş, öğrencileri Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarı dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle Meclis Şeref Merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.