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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Aykut Yılmaz  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Malezya halkına huzur, refah ve esenlik diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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