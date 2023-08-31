TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Malezya'nın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Malezya halkına huzur, refah ve esenlik diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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Kardeş Malezya’nın Bağımsızlık Günü’nü kutluyor, Malezya halkına huzur, refah ve esenlik diliyorum. 🇹🇷🇲🇾 pic.twitter.com/J4ogfsUgDt— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 31, 2023