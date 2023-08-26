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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutladı

Adem Balta  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimizin iftihar sayfalarından olan, Türk-İslam medeniyetinin Anadolu'ya vurulan mührü Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlu olsun. Aziz milletimiz Anadolu'yu bizlere vatan kılan, mazisi kahramanlıklarla dolu ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de aynı şuur ve kararlılıkla ilerleyişini sürdürmektedir. Biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla yürüdüğümüz yolda asırlardır bu kadim topraklar üzerindeki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Bu kutlu günde, savaşta ve sonrasında sergilediği şeref ve erdemi tarihe altın harflerle yazdırmış büyük komutan Sultan Alparslan Han'ı ve gazada şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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