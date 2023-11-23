TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya'daki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.