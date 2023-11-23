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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya'daki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İsmail Çimen  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya'daki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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