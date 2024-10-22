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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya Dışişleri Bakanı Braze'yi kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze'yi kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya Dışişleri Bakanı Braze'yi kabul etti

TBMM

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Braze ve beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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