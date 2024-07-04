Dolar
32.57
Euro
35.17
Altın
2,359.42
ETH/USDT
3,150.00
BTC/USDT
57,655.00
BIST 100
10,804.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılıyor. A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, milli takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Alenzi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi'yi kabul etti.

Ahmet Buğra Olaç  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Alenzi'yi kabul etti

Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Türkiye'de İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada mütalaa
En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu
İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Alenzi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Alenzi'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani'yi kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Koruyucu Aile Günü" paylaşımı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Koruyucu Aile Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet