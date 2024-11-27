TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Töre ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Töre ile bir araya geldiklerini belirtti.
Numan Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı süresince parlamentolarımız arasındaki ilişkilere katkısı ve Kıbrıs davasındaki öncü rolü dolayısıyla kendisine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının hukuku, refahı ve mutluluğu için Türkiye olarak çalışmalarımızı ve mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.