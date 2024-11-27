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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Töre ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Barış Gündoğan  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Töre ile görüştü

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi önceki dönem Başkanı Töre ile bir araya geldiklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı süresince parlamentolarımız arasındaki ilişkilere katkısı ve Kıbrıs davasındaki öncü rolü dolayısıyla kendisine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının hukuku, refahı ve mutluluğu için Türkiye olarak çalışmalarımızı ve mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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