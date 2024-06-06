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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Ahmet Buğra Olaç  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü

Bakü

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Bakü’de bir araya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformlardaki varlığını son derece önemli buluyoruz. Kıbrıs Türk halkının hukukunun korunması, refahı ve huzuru için Türkiye olarak her platformda çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam edeceğiz."

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