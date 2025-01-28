TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kartalkaya'daki otel yangınında kimlerin hatası varsa mahkeme önünde hesap sorulmalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "Kimin, kimlerin ne şekilde eksiği, kusuru, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalıdır." dedi.
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