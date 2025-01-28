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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kartalkaya'daki otel yangınında kimlerin hatası varsa mahkeme önünde hesap sorulmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "Kimin, kimlerin ne şekilde eksiği, kusuru, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalıdır." dedi.

Kemal Karadağ  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kartalkaya'daki otel yangınında kimlerin hatası varsa mahkeme önünde hesap sorulmalı

TBMM

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