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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko'yu kabul etti

Ahmet Buğra Olaç  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko'yu kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'yu kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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