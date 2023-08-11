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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehadetlerinin 6'ncı yılında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı.

Aynur Ekiz  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Şehitlerimiz kalbimizde birer yıldız gibi parlayarak yollarımızı aydınlatıyor. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve sevgili Eren Bülbül, sizleri hiç unutmadık, nesiller geçse de unutulmayacaksınız. Makamınız ali, mekanınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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