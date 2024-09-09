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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aykut Yılmaz  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'nin en parlak zaferlerinden biri olan, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yol arkadaşları ve İstiklal Harbi'mizin tüm yiğitlerini minnetle anıyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. İzmirli yurttaşlarımızın bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu büyük zaferimiz, aziz milletimize kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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