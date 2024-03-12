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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstiklal Marşı, bir milletin tüm dünyaya örnek olan mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seval Ocak  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstiklal Marşı, bir milletin tüm dünyaya örnek olan mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir

TBMM

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nın, Gazi Meclisimiz tarafından 'milli marş' olarak kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü coşkuyla idrak ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadelerinden biri olan İstiklal Marşı, Hakk'a inanan bir milletin, tüm dünyaya örnek olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir. Vatan, istiklal ve hürriyet aşkını bizlere miras bırakan Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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