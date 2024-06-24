TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımını tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Spaceport America Cup'24" roket yarışmasında birinci olan, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı'nı tebrik etti.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"ABD'de düzenlenen "Spaceport America Cup'24" roket yarışmasında birinci olan, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum. Uluslararası alanda büyük başarılara imza atan gençlerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.