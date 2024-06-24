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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımını tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Spaceport America Cup'24" roket yarışmasında birinci olan, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı'nı tebrik etti.

Duygu Yener  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımını tebrik etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"ABD'de düzenlenen "Spaceport America Cup'24" roket yarışmasında birinci olan, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Vefa Havacılık Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum. Uluslararası alanda büyük başarılara imza atan gençlerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum."

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