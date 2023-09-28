Dolar
27.41
Euro
29.05
Altın
1,863.97
ETH/USDT
1,655.80
BTC/USDT
27,110.00
BIST 100
8,218.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi ve Büyükçekmece gibi ilçelerde sağanak eksini artırırken bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. İkitelli'de su basan yolda bir moto kuryenin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Senato Başkanı Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Ohana ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Senato Başkanı Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Ohana ile görüştü

Dublin

Dublin Kongre Merkezi'ndeki görüşmelerde, uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmelerde, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da hazır bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MGK bildirisi: Kerkük'te terör örgütlerinin bertaraf edilmesi, bölgeye yönelik siyasetimizin esasları arasındadır
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda uzun ve geniş araçlar trafiği aksattı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Kartal'da İETT otobüsünde yolcular arasında çıkan koltuk kavgası cep telefonuyla görüntülendi
Ülke genelinde araçlarda ışık donanımları ve kullanımına yönelik denetim

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Senato Başkanı Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Ohana ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Senato Başkanı Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Ohana ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kıbrıs'taki işgalci Türkiye değil Rum tarafıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO PA Başkanı Garriaud-Maylam ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılını kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılını kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet