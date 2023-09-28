TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda Senato Başkanı Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Ohana ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İrlanda Senato Başkanı Jerry Buttimer ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Dublin
Dublin Kongre Merkezi'ndeki görüşmelerde, uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.
Görüşmelerde, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.