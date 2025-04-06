TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Bictogo ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.
Taşkent
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Taşkent Kongre Merkezi'nde Bictogo ile gerçekleştirdiği görüşmede, Fildişi Sahili'nin, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) Dönem Başkanlığını başarılı bir şekilde sürdürdüğünü, dönem başkanlığını devralacak Endonezya'nın da aynı başarıyı göstereceğine inandığını söyledi.
Türkiye ile Fildişi Sahili arasında mesafelerin uzaklığına rağmen çok yakın, sıcak ilişkilerin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika açılımı çerçevesinde Afrika ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirdiklerini, ülkelerin karşılıklı menfaatlerini sağlayacak müşterek projelerle ilişkileri daha da ilerletme arzusunda olduklarını belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nin Türkiye için önemli bir dost ve ortak olduğunu ifade ederek, iki ülkenin her alanda her türlü işbirliğine açık olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Bictogo'yu, İstanbul'da 18 Nisan'da düzenlenecek Filistin Dostu Parlamento Başkanları Grubu Toplantısı'na davet eden Kurtulmuş, Filistin meselesinde hep birlikte ortak adım atılması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, Filistin'de akan kanın durması, Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için ulusal parlamentolar olarak çabalarını ortaklaştırmalarının önemini vurguladı.
Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato ve Yasama Meclisi başkanlarıyla görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva ve Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Kurtulmuş, Taşkent Kongre Merkezi'nde Narbayeva ve İsmailov ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, PAB 150. Genel Kurulu'na yapılan ev sahipliği dolayısıyla başarı diledi, toplantıda yapılan müzakerelerin verimli geçmesi temennisinde bulundu.
Türkiye ve Özbekistan'ın tarihi ve kültürel ilişkilerinin mükemmel bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde ikili ilişkilerde güzel bir ivmenin yakalandığını; ekonomi, kültür, turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliklerinin artarak devam ettiğini, bu işbirliklerinin daha da yaygınlaştırılması için çalışıldığını söyledi.
Hükümetler ve liderler arasında var olan dostluğu daha ileri taşımak için parlamentolar olarak yakın çalışma içerisinde olmayı önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, dostluk gruplarının müşterek çalışmasını ve uluslararası platformlarda birlikte hareket etmeyi istediklerini kaydetti.
Türk dünyasının birlik ve beraberliğini, imkanlarını bütünleştirmesini ve ortak hedeflere doğru yürümesini arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Özbekistan ile her platformda yan yana yürüme, çok taraflı ilişkilerde de müşterek hareket etme temennisinde olduklarını belirtti.
Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.