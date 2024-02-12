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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı el-Hasavne'yi kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı Avn el-Hasavne'i kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı el-Hasavne'yi kabul etti

TBMM

TBMM Başkanlığı İstanbul Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da yer aldı.

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