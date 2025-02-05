TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Yülek'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Ertan Yülek'i kabul etti.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Ertan Yülek'i kabul etti.
Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.