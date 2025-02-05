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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Yülek'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Ertan Yülek'i kabul etti.

Oğuzhan Sarı  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Yülek'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Ertan Yülek'i kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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