TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Kutan’ı ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan’la bir araya geldi.
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Kurtulmuş, Meclis’te gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, muhterem Recai Kutan Beyefendiyi Gazi Meclisimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için Recai Ağabey'e teşekkür ediyor; hayırlı, bereketli ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.
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