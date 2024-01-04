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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Kutan’ı ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan’la bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ESAM Genel Başkanı Kutan’ı ağırladı

TBMM

Kurtulmuş, Meclis’te gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli büyüğümüz, muhterem Recai Kutan Beyefendiyi Gazi Meclisimizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için Recai Ağabey'e teşekkür ediyor; hayırlı, bereketli ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

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