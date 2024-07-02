TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama'yı kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı kabul etti.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında kabul ettiği Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.