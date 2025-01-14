Dolar
35.50
Euro
36.40
Altın
2,663.83
ETH/USDT
3,206.30
BTC/USDT
96,473.00
BIST 100
9,679.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Akeng'i kabul etti

Mehmet Tosun  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Akeng'i kabul etti

Ankara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jose Esono Micha Akeng'i kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında yakalama kararı
İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü
Öğrenciler, Gazze'ye yönelik duygularını 15 metrelik tuvale yansıttı
Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Akeng'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Akeng'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirlerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Letonya ve İrlanda'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek'i kabul etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet