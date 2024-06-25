TBMM Başkanı Kurtulmuş, Edirne Valisi Sezer ve Belediye Başkanı Akın'ı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı, Meclis'te kabul etti.
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Vali Sezer ve Belediye Başkanı Akın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.
Kurtulmuş'a, Kırkpınar'ın davet simgesi "kırmızı dipli mum" takdim edildi.
Kabulde, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.