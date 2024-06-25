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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Edirne Valisi Sezer ve Belediye Başkanı Akın'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı, Meclis'te kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Edirne Valisi Sezer ve Belediye Başkanı Akın'ı kabul etti

TBMM

Vali Sezer ve Belediye Başkanı Akın, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Kurtulmuş'a, Kırkpınar'ın davet simgesi "kırmızı dipli mum" takdim edildi.

Kabulde, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de yer aldı.

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