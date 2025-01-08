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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılım, transfer planlamaları ve güncel gelişmelere ilişkin Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek'i kabul etti

Gazi Nogay  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek'i kabul etti

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